料疫情趨升　先聘400名設施助理　擴至展覽業者可申請

為應付人手需要，保安局上周展開了新一輪聘請社區隔離設施內務管理助理職位，首批料會聘請400人，受聘人士需學習防感染知識及使用電子系統，聘用後一至兩星期內可投入工作，保安局副局長卓孝業稱，除具旅遊及教練工作經驗人士可申請有關職位外，打算擴展至具展覽工作經驗者。兩名擔任內務管理助理職位的職員，分享她們現時工作上的心得。

曾從事空姐10年的陳小姐，受疫情影響，在2020年被裁員，今年3月入職內務管理助理職位，先後被派往新田、竹篙灣及啟德社區隔離設施，現時職位屬於房務助理，主要負責接聽電話。她指以前的工作都是講求團體合作，不時要應付一些突發事件，甚至安撫乘客情緒，而同事及營友均來自不同文化或成長背景，以往的工作經驗均有助現時工作，疫情終有完結一日，將來她亦希望重投空姐行業。

另一同樣任職房務助理的張小姐，擁有多個教練牌照，從事教練已有8年，以往多在中小學或社區，教授中小學生欖球，受疫情影響有關工作停頓。她亦是在今年3月入職，主要負責膳食及營友入住安排，她指，過往的教練工作最需要的是耐性及同理心，這個經驗在今次工作亦非常派上用場。不少隔離人士入住時均滿腦疑問，如何時可以離開及甚麼條件才可離開等，她都會不厭其煩解釋，日後有機會，她亦會重執欖球教練工作。