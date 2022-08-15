冀建清潔香港　擬調高亂拋垃圾及貼街招罰款　卓永興：不是做騷

東網多番報道香港鼠患疫病情況，政府終補鑊展開「清潔香港行動3.0」，清理全港衞生黑點。負責牽頭的政務司副司長卓永興今早(15日)在電台節目表示，未來半年會制訂打擊衞生黑點計劃，並會就計劃制訂關鍵績效指標(KPI)。當局暫時不會移除現有衞生黑點，以免問題故態復萌，故短期內衞生黑點數目會增加。他重申計劃會實事求是，希望有階段性的改善，形容計劃「。

卓永興表示，首階段的3個月內，會先處理後巷棄置車輛等「老大難」問題，並督促各部門制訂績效指標，相信有很多工作。當局亦會加強執法力度，以及在衞生黑點加裝閉路電視，若見到有違法行為會檢控。現時全港18區有300個閉路電視，他認為數目不算多，故會增加數量，但暫時未知道具體數字，強調不會虛耗龐大公帑。問及執法及保障私隱方面他重申會在兩者間取得平衡。

若個案程度不太嚴重，執法人員會先予以警告，若個案屬嚴重或經常重犯，則不會警告而是直接檢控。當局亦會研究是否要提高罰則，包括張貼街招的懲處不算高，以及將亂拋垃圾1,500港元的法定罰款提高。他重申不會出現「交數」的情況，故沒有訂立檢控目標百分比。他又預計今年下半年、明年及後年都會進行有關清潔香港計劃，惟他不希望計劃是「永續」，而是一、兩年後，本港環境清潔有顯著改善。市民習慣了乾淨的城市，減少不良習慣，歡迎市民向當局舉報。