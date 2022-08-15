6款口罩含菌量超出歐盟標準　3款耳帶拉力不足成耳痛「元兇」

疫情下市民無論上班上學，抗疫期間均需長時間佩戴口罩，以預防感染或傳播病毒。然而若口罩本身的衞生情況不佳，或有機會引致面部皮膚問題。消委會今日(15日)公布的最新的彩色/圖案口罩測試中發現，30款口罩中，各型號的含菌量測試表現差異頗大，有6款型號檢出的含菌量超出歐盟標準EN 14683：2019所訂的每克細菌菌落總數的限量30(65.1至>219.9)，其中含菌量最高的1款型號，比標準限量高逾6倍，衞生情況令人關注。

口罩的舒適度和透氣度亦十分重要，不少人都因口罩耳帶彈力不足，長期配戴下感「耳仔痛」。是次量度口罩正面前和背面後的壓力差異以評估透氣程度，即呼吸時的舒適度。80%(24款)型號的全部樣本的壓力差測試結果均低於5.0mmH2O/cm2，當中更有4款型號的全部樣本的壓力差測試結果低於3.0mmH2O/cm2，可提供較佳的呼吸舒適度。呼吸舒適度較低的4款型號，部分或全部樣本的壓力差測試結果高於6.0mmH2O/cm2，未能達ASTM標準的2級和3級要求。

消委會又測試口罩的耳帶，在是次斷裂拉力測試中，逾2成(7款)型號，在測試的4個樣本中，最少有1個樣本的測試結果，低於國家標準的下限(10N拉力)；其中3款型號，更是全部4個測試樣本的耳帶斷裂拉力均低於10N，即耳帶較容易拉斷，生產商宜從速改善問題。消費者因而要增加更換口罩的頻密度，除浪費金錢外，亦會造成更多廢物。