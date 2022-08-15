40%抗妊娠紋產品含香料致敏物　3款含損肝臟的人造麝香

婦女懷孕期間，肚皮上或出現難以完全消退的妊娠紋，不少孕婦因此自懷孕初期至產後，會勤於塗搽抗妊娠紋產品，但消費者委員會今日（15日）表示，30款說明供懷孕和產後婦女專用的抗妊娠紋產品，發現逾40%檢出香料致敏物。另外，有4款樣本分別檢出潛在有害物質人造麝香及／或塑化劑，或可能增加胎兒及嬰幼兒經由母體及母乳攝入潛在有害物質的風險。

消委會檢測了30款抗妊娠紋產品，包括12款抗妊娠紋油和18款抗妊娠紋乳霜，售價由約90港元至570港元，檢測中雖沒有樣本檢出歐盟禁用於製造化妝品的香料致敏物質，但有14款檢出香料致敏物，例如檸檬烯、芳樟醇，和香葉醇等，其中11款樣本檢出的香料致敏物質總量較高，由0.11%至1.43%不等，6款檢出3種或以上香料致敏物，其中1款樣本更檢出多達9種香料致敏物。消委會提醒，儘管致敏物本身的致敏性不算高，然而當物質接觸空氣後經過氧化，會形成致敏性較高的物質，有機會增加皮膚過敏的風險。

測試中又發現，有3款抗妊娠紋產品含佳樂麝香（HHCB），檢出濃度由6ppm至374ppm，其中檢出量最高的1款樣本，更同時檢出吐納麝香（AHTN），檢出濃度為165ppm。消委會說，兩項物質在人類細胞試驗中呈弱雌激素特性，而以實驗動物進行的試驗更顯示，高劑量的AHTN可能對實驗動物的肝臟造成損害。2款樣本檢出微量塑化劑，消委會指，微量塑化劑有可能是源自生產和儲存過程期間，經由接觸的塑膠物料釋出塑化劑而引致微量污染。

消委會在檢視樣本成分標籤時，發現有2款樣本標示含有礦物油成分的MOSH（礦物油碳氫化合物）和MOAH（礦物油芳香碳氫化合物），當中部分物質被吞食後，有機會積存在人體內，而部分更有潛在致癌風險，故此產後婦女宜多加注意，避免於胸部位置使用產品，以免嬰幼兒經母乳餵哺攝入，亦建議產品供應商，盡量降低產品中潛在有害物質的含量，甚或完全取締相關成分的使用，以加強對媽媽、胎兒及嬰幼兒的健康保障。