消委會測試12款烹調攪拌機　5款有溫升過高等安全隱患

夏日炎炎，烹調攪拌機自製沙冰及豆漿等消暑食品，是不少家庭的合家歡活動。市面上銷售的攪拌機五花八門，部分內置多個烹調程式，又以「加熱破壁機」及「養生機」等作賣點，而消委會為12款烹調攪拌機進行多項效測試，包括結果顯示2款的攪拌能力較遜色，未能完全攪碎食材，5款未能通過溫升或絕緣測試，有樣本攪拌的西湯材料不夠幼滑及欠濃度，在整體烹煮表現上，售價近700港元的樣本略勝售逾4,600港元的樣本。

攪拌機的最重要功能是要將食材攪碎，消委會參考國際標準IEC60619進行攪拌測試，食材包括新鮮紅蘿蔔、薯仔、洋葱、香芹葉和水。測試按標準建議的食材分量和大小放入攪拌杯內攪拌，完成後以濾篩（孔洞直徑約4毫米）隔開未完全攪碎的蔬菜渣。然後按蔬菜渣之重量和攪拌後的食材均勻度來評估樣本的攪拌能力。結果顯示「Bruno」及「普樂氏」未能把食材完全攪碎，只獲1點評分。惟計及整體烹煮表現時，售價698港元的「Bruno」獲3.5評分，略勝評分為3，售價4,670港元的「德國寶」。

在製作豆漿方面，「飛利浦」及「威馬牌」製成的豆漿非常幼滑及均勻，獲5點最高評分。而「普樂氏」製作的豆漿口感則較粗糙，留有較多黃豆皮。以摩擦發熱的攪拌機樣本「Bosch」及「德國寶」的預設烹調時間較短，單靠摩擦的熱力不能去除黃豆的草青味，故用戶需先行以熱水煮熟黃豆，才放入攪拌機，較為不便。安全方面，測試發現5款樣本未能通過溫度上升以及或絕緣測試，而全部樣本的說明書內容亦各有不足，例如說明書的警告字句或排列次序未能完全符合最新安全標準的要求。當中「Cuisintec」及「Turbo Italy」於第7次攪拌途中出現過熱情況，以致過熱保護裝置自行啟動，未能完成測試。5 款絕緣距離不足電器線路之間，必須有一定的距離，以防止因短路、跳火、漏電及過熱等而引致危險。

廠商亦有就測試回應，其中「Bruno」指該型號的說明書建議使用果汁功能時，應將水加至最高水位線，即可攪拌成功。而消委會根據IEC標準進行的攪拌測試時，用水量只有80 毫升，少於產品建議的120毫升。「 普樂氏」提供該產品的效能測試報告，表示該型號的功能主要是製作豆漿、米糊、果汁等，而非IEC標準要求的蔬菜攪拌，又指由於實驗室採用不同的測試標準，以致測試結果出現差異。「德國寶」就指會改善該產品的說明書以符合最新的安全標準要求。「Cuisintec」及「Turbo Italy」均指已自 行抽查樣本進行安全測試，並沒有發現安全問題，認為屬個別事件。