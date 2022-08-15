消委會首7月接1946宗電器投訴　客戶斥遲送貨　變相縮短保養期

消委會去年接獲涉及電器的投訴，躍升為全年投訴類別之冠，至今年仍未有回落之勢。該會今日（15日）表示，今年首7月接獲1,946宗涉及家電的投訴個案，較去年同期1,216宗，多達700宗，亦接近去年全年的2,578宗，當中包括送貨延誤、維修時間過長、零件缺貨、保養期計算方法等爭拗。他們認為，全球各地疫情下均面對人手短缺，但疫情兩年，商戶責無旁貸，敦促商戶一方面要確保供應鏈和貨源的穩定性，確保零件的貨存充足並在合理的時間提供維修服務。

消委會指，有投訴與保養期計算相關，投訴人在C公司訂購抽濕機，並購買延長保養服務。由於貨運等問題，抽濕機在購買後20天才送達，但保養期之生效日期卻仍以購買日期開始計算。投訴人認為不合理，指他並非於購買日起使用貨品，鑑於送貨耗用了20天，保養期變相減少近一個月，其加購之延長保養期亦同樣受影響。投訴人認為保養期之生效日，應根據消費者收貨日計算方為合理，C公司最終同意按照送貨日期計算保養期，並發出新收據以作保養用途。

另一投訴則涉保養問題，有投訴人購買A公司的直立式吸塵機，因機件故障，在去年10中旬交予A公司的維修部要求維修，該公司向投訴人表示因為零件缺貨，需收取維修費550港元以改用另一款零件作替換。惟投訴人不同意收費，認為吸塵機仍在保養期內，A公司有責任提供合適的零件，不應收取客戶額外費用。約3個月後，在投訴人追問維修狀況下，A公司突然指吸塵機涉及功能性之物理損毁，要求收取維修費用，惟按售後服務單上記錄，機身僅有污漬及花痕，並沒有物理損毁的描述，投訴人要求A公司安排換機。雙方經消委會調停後，A公司同意換機，但遲遲未準時換機，最終於今年5月完成換機，歷時長達7個月。