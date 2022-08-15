捐贈半「買」半送？　回收機構上門要求多　一箱舊衣索價500元

隨着社會多年來持續推廣環保訊息，不少市民都養成習慣，將換季而要「斷捨離」的舊衣物送去回收。消費者委員會今日(15日)就舊衣回收計劃，檢視6間非牟利組織及5間連鎖服裝店，發現大部分機構都對回收的衣物有潔净要求。調查顯示，有3間非牟利組織要求衣物須達8成新或以上，而另有3間非牟利組織和2間連鎖服裝店，則要求衣物需無破損或污漬，

此外，消委會亦就上門回收舊衣物服務進行調查，發現當中有4間機構要求，至少需要有3至10袋的舊衣物，才會提供免費上門回收服務，另有機構要求每次上門回收的衣物數量需達至少3箱，每箱收費500港元，即每次上門服務最低消費1,500港元。而連鎖服裝店方面則未有提供上門回收服務。

消委會表示，市民在捐贈舊衣前，必須把衣物先行清洗和用袋包好，然後再妥善放入回收箱或送到相關機構的回收點，惟消委會又提醒，舊衣回收並非廢物收集，要達致可持續消費，更直接和有效的方法是從源頭減廢，理性消費，丟棄舊衣前應先考慮衣服能否重用、修補，或可轉贈親友，盡量延長衣物的使用壽命。