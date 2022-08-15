迄今1.4萬幼兒染疫　兩人病歿　仍有33人留醫

新冠疫情未止，除確診數字上升外，兒童確診個案亦增多。兒童醫院行政總監李子良今日(15日)表示，自去年8月初至今已有1.4萬名3歲以下幼童確診，當中有2人死亡，有33人留醫。他指在幼童染疫後，可能會出現併發中樞神經系統和上呼吸道系統問題，如急性腦炎和嘶哮症等。李又指，科興疫苗可以在手臂或大腿接種，建議幼童在接種時可由家長抱住，固定幼童，讓醫護人員在大腿打針。他強調，患有鼻敏感、濕疹及哮喘等，都能夠打針，患者事前毋須額外檢查。

新冠疫苗接種年齡早前宣布下降至6個月或以上嬰幼兒，衞生署轄下母嬰健康院宣布，政府為增加便利幼童接種新冠疫苗的渠道，今起會為6個月至3歲的幼童，在接受已預約的常規服務時，增設科興疫苗接種服務。而以往只提供復必泰疫苗的港鐵青衣站和兒童醫院的接種中心，今起亦會同時提供科興疫苗接種服務。

公務員事務局長楊何蓓茵表示，對再有兒童確診並出現重症感到難過。對於目前本港已有超過3,000名6個月至3歲幼童接種疫苗，她認爲數字可以升得更快，又呼籲家長不要遲疑，盡快帶子女打針。她續指，會進一步調低到校接種計劃的人數門檻，由30人減至10人，望鼓勵人數較少的幼稚園或幼兒中心可以使用到校接種服務。