Hello Kitty案被告之一　再涉非禮朋友女兒被判囚1年

1999年發生的女公關被虐殺肢解、頭顱被藏於Hello Kitty公仔頭內的駭人案件，其中1名承認誤殺罪之被告被判監18年，刑滿出獄後輾轉任職侍應，去年再惹上官非。他被指去年12月在其天水圍住所房間內，非禮其朋友的10歲女兒，藉詞替她按摩而觸碰其胸部。他否認1項非禮罪受審，案件今天（15日）在西九龍法院裁決，結果被裁定罪成，判監12個月。裁判官施祖堯判刑指被告不認罪，欠缺悔意，有多次刑事紀錄，且於2004年就誤殺被定罪，因此不會寬容處理。

本案48歲被告梁勝祖，被控於2021年12月4日，在香港新界元朗天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。其代表資深大律師求情時表示，他有18次與本案不類同的案底，被告在2004年曾被定罪，已於2011年獲釋。他在本年1月7日被捕，一直羈押至今，希望早日與家人團聚。被告一直有健康問題，羈押逾7個月，冀法庭判刑時可考慮判處一個能讓被告即日獲釋的刑期。不過裁判官判刑時就指，被告與事主X年齡相距38載，亦是長輩，被告的行為破壞了X對其的信任。裁判官基於案情及被告過往的紀錄，以監禁12個月為量刑起點，判監12個月，不予減刑。資料顯示，被告所涉的Hello Kitty藏屍案於1999年發生。他於翌年受審，與同案另2名被告被裁定誤殺罪成，被判以最高刑罰終身監禁。他於2003年就定罪上訴，獲判得直，案件被發還重審。他在2004年重審期間決定認誤殺罪，被判監18年，及後於2011年獲釋。

裁判官今天裁決時指，女童X描述非禮過程十分流暢，雖然辯方指X對很多事情不記得，但都非案中關鍵，X不記得實屬合理範圍。官指被告事先詢問X要不要按摩，X同意，顯然是信任被告。X在其胸部被觸碰後，馬上叫停被告，屬合理反應。裁判官指X在盤問下毫不動搖，堅稱感受到被告用手摸其胸，接納其證供為真實。至於被告的自辯，裁判官則不接受。裁判官指被告在警誡會面中否認有按摩一事，而於庭上作供就承認曾有按摩，並解釋對警方沒有「按摩」，是因為理解警方指的是認真及正常的按摩，官認為此解釋屬狡辯。裁判官又指被告以按摩理由令2名兒童安靜，亦是不合理。裁判官指被告明顯是蓄意伸手入X內衣及摸胸，最終裁定其非禮罪罪成。

案件編號：WKCC 977/2022