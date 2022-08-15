愛丁堡廣場衝突　2學生認襲警搶犯但否認暴動受審

2019年12月22日有團體發起在中環愛丁堡廣場舉行「聲援維吾爾族人權集會」，其後集會演變成警民衝突，期間3名青年分別被指於現場襲警及企圖助被制服者離開而被捕，事後被控暴動等罪。其中1人去年已承認暴動及襲警罪被判囚。餘下2名青年則於今天（15日）於區域法院分別承認襲警及協助罪犯罪，但否認暴動罪受審。

今天受審的2名被告分別陸家裕（21歲）及蕭子峰（21歲），2人均為學生。蕭承認於2019年12月22日，在中環愛丁堡廣場5號大會堂低座外，襲擊高級督察34135；陸則承認欲把已被制服的蕭拉走，以妨礙警員執法；但2人均否認同日同地參與暴動。辯方指2名被告並沒有參與暴動的意圖，將爭議暴動發生的時間及被告的行為是否構成參與暴動。另同案尚有一名被告梁嘉偉（無業、22歲）則已認罪，被判囚28個月。

控方開案陳詞指當日下午，組織「學生歷量」獲警方發出不反對通知書，在愛丁堡廣場舉行集會。惟集會至下午5時後，1名蒙面黑衣示威者把大會堂外的五星旗扯下來，高級督察34135接獲指示帶隊往現場查看時，遭示威者包圍辱罵。警員檢獲五星旗並打算離開時，同樣遭示威者包圍。其時蕭步往警員方向。1名示威者就從後推警員，警員一度欲制服該名人士，但在其他示威者起哄及拿摺櫈施襲下並不成功。有片段拍到2名被告在示威者攻擊警員時身處人群之中，更曾走到前排位置，手指向衝突位置。期間，蕭突然用右腳踢向帶隊的高級督察的腰背，陸則目擊事件。警員見狀故上試制服蕭，但陸不斷拉扯蕭，企圖搶走蕭；蕭亦不斷掙扎及反抗，結果成功爬起身逃走，陸則在現場被捕。同一時間警員仍繼續被其他示威者襲擊，有警員因而拔槍戒備。控方指2名被告的行為及衣着等，顯示他們當時乃身處現場及直接參與暴動。

案件編號：DCCC 665,667/2020