批部門處理衞生黑點權責不清　議員促食環署率先行動

政府成立4個新工作小組，其中近日展開打擊衞生黑點計劃，惟部門權責分配仍成疑。有政黨今日（15日）公布九龍東市民對小組期望，其中27%受訪者關注地區事項統籌工作組，另有50%受訪者稱重點處理衞生黑點，最有效改善香港市容。惟有議員關注衞生黑點牽涉多個部門，亦屢現劃地為界及各自為政等情況，建議食物環境衞生署先擔起第一反應員的角色，並制定績效指標。

立法會九龍東議員顏汶羽稱，現時政府的清潔活動欠缺連續性及連貫性，擔心會故態復萌，建議政府每年舉辦「全城清潔大行動」及「全港舉報衞生黑點運動」，亦要求食環署制定服務承諾及績效指標，在收到舉報後，須在限定時間內處理。他舉例指，有街坊曾投訴指有老鼠在康文署及房房署地界中間，但兩部門處理費時，因沒有恒常滅鼠時間表及措施。因此食環署應先擔任第一反應員，即使相關地區非在其單一部門職權範圍之內，亦應先處理問題，之後先商議經費安排。他又指食環署會為法團作技術指導，質疑「點解唔干脆做埋（滅鼠）」。

另外，逾30%受訪者對擺脫跨代貧窮工作抱有最大期望，因九龍東區內貧窮問題嚴重，加上基層市民未能受惠於商貿區轉型，導致跨代貧窮問題一直未解決。因此，該政黨建議建議用財政支援及師友配對協助弱勢社群，甚至為基層學生制定個人生涯規劃等。