隨地大小便蟲鼠橫行　土瓜灣環境惡劣　逾6成受訪街坊轟衞生差

市區重建近年成為香港房屋政策重心之一。有政黨及工會早前就土瓜灣「十三街」及「五街」重建問題聯合進行問卷調查，並在今日(15日)公布結果，發現超過6成受訪者表示，居住的大廈周邊環境衞生非常差。政黨建議市建局應盡快制訂重建時間表及搬遷方案。

民建聯及工聯會在6月訪問了，506位居住在土瓜灣「十三街」(木廠街、龍圖街、鳳儀街等)和「五街」(馬頭角道、明倫街、忠信街等)的居民，了解他們對「十三街」及「五街」重建的政策意見。結果發現超過6成受訪者認為，住所附近的環境衞生非常差。有受訪者指出，大廈走廊和天井衞生環境惡劣，垃圾長期堆積，甚至有人隨處大小便，傳出惡臭。大廈更出現蟑螂和老鼠、防火門失修、電力不足等問題。此外，有約9成人表示居住的單位有批盪剝落，逾8成人表示有滲水問題，亦有超過7成人表示有鋼筋外露問題。

鑑於「十三街」及「五街」中全部都是沒有電梯的唐樓，範圍內亦沒有插針樓妨礙收購計劃，兩團體認為市建局可以小區發展模式重建該區，建議政府精簡重建發展程序，提高重建密度，以增地積比添誘因，並可成立跨部門項目小組專責做好重建事宜。