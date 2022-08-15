城大設班育創科菁英　料今年吸500高材生入學

香港城市大學一直致力提升國際排名，於2022年的國際學術排名中位列全球頭50。同時，城大亦致力培訓人才，於上年推出「HK TECH 老虎班」，致力培養傑出學生成為未來創科領袖，負責計劃的優才及教育發展處處長陳志豪教授指希望成績傑出的學生可以發揮潛力，成為學術上、或商業上的領袖。

「HK TECH老虎班」由2020年開始籌備，於上年9月招收學生，首年人數約為380人，其中三分一人為本地生，而獲頒入學獎學金入讀城大的外地學生，亦會受邀加入老虎班，他們多是來自一帶一路或東南亞地區。校方預計今年老虎班共有500多名學生，並會為老虎班學生提供多個工作坊及講座，邀請畢業生或業界人士分享經驗，為他們提供學術上或創業上的指導。優才及教育發展處行政主任范子祺指，上年受疫情影響，不少學生因封關或買不到機票等原因未能到港，計劃開幕禮亦要混合模式進行，部分外地學生只能透過電腦上課及參與活動。范又指，今年將會盡量只安排面授課堂，參加老虎班的外地學生必須來港面授上課。

要成為「老虎班」的一員，必須具備優秀學業成績，例如在文憑試(HKDSE)四科主修科加兩科選修科的總分達28分；或經非大學聯合招生辦法申請入學、並於普通教育高級程度證書(GCE AL)取得2A*+1A的成績，或於國際文憑大學預科課程(IB)取得總分達38分；或於城大不同學院內成績排行頭10%的一年級生。