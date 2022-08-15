無牌司機毒駕無牌車遇查亂竄逃走　地盤工今認5罪候判

地盤工人去年載女友與2歲女兒駛經沙田時遇警方截查，地盤工不但拒絕停車，且踩油加速逃走，飆逃時左穿右插連撞警車、的士及私家車等，期間又衝燈且逆線行駛。警員最後須向地盤工開了一槍，才使他停車。地盤工右肩膞中槍，事後被揭無牌駕駛、血液含毒品殘餘等。他今天（15日）於區院承認危險駕駛等5罪，被令還押至9月2日判刑，期間法官會為被告索取背景報告及醫療報告。

被告孔俊傑（46歲），承認於去年4月8日，在新界危險駕駛一1輛私家車、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、駕駛未領牌車輛，及體內血液含有或是海洛英代謝物的甲基苯丙胺及嗎啡而駕駛。控方指他過往曾干犯12宗案件，涉及26項控罪，其中有與本案相類的案底。

案情指當日上午，一輛配備自動車牌識別系統的警車，巡邏駛經大埔道（沙田段）往九龍方向近馬料水時，偵測到被告駕駛的私家車的牌照已過期。警員於是揚聲要求被告停車，惟被告不理會警員要求，且加速駛離，警員於是展開追捕。被告逃避追捕期間，曾3度衝紅燈，又違規轉向、切線及逆線行駛30米，且當前方遇其他車輛阻礙時，被告更加速撞向前車，或是硬駛進2車之間超越，及不理後方有車而強行倒車等，令落車追捕的警員亦差點被撞倒。之後警員擎槍警告被告不果，又見被告仍想加速，於是向被告開了1槍，被告右肩膞中槍後，舉手投降及被捕。警員後見車內尚有1名女子及1名2歲女童。警方事後亦發現被告的駕駛執照早於2014年便已過期，而其血液亦含有疑是海洛英殘餘物。在事件中，有2名警員及被波及之的士司機受傷。

案件編號：DCCC 1048/2021