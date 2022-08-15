高銀旗下公司及潘蘇通拖欠逾8億　原告申簡易判遭反對

高銀金融旗下的金鋑有限公司及剛於上月被高院頒令破產的高銀金融前主席潘蘇通，於今年4月被一間管理顧問公司入稟高院，指他們在前年借款5億港元，但未有如期償還，遂連同利息等，追討約8.1億港元。原告一方早前向高院原訟庭申請簡易判決，原訟庭法官吳家輝今(15日)就該申請開庭聆訊。原告方指因潘已破產，故先剔除有關潘的訴訟，現只針對金鋑一方申請簡易判決。法官在聽取雙方陳詞後，決定押後作書面裁決。

原告是Outstanding Management Consultation Limited，兩名被告依次是金鋑有限公司和潘蘇通，今早只有原告及金鋑一方有律師代表到庭陳詞，金鋑一方表明反對原告的申請。另外金鋑早前亦入高院，要頒令本案原告不得就金鋑被指欠原告逾8億港元一事作清盤呈請，金鋑現時要求法庭先頒臨時禁制令，但法官表示要先處理簡易判決申請才處理禁制令的事宜。

原告一方指本案的借貸確有發生，雙方有簽下借款及擔保協議，而金鋑確沒有還款，故要求直接頒下簡易判決，判原告勝訴。金鋑一方提反對指原告方根本是一間放債公司，借款與金鋑後曾增加利息，且遠超一般借貸協議的利息，故並不合法，因此認為協議屬無效。原告方則回應指，該些貸款屬原告的董事田偉與潘蘇通訂立的私人貸款，以解決金鋑當時正面臨的財困，而田亦不熟悉香港有關借款利率的根制。而且，根本沒有證據指原告有經營放債業務，金鋑亦沒有提出住任何表面證據，故其抗辯理由並不成立。

案件編號：HCA 321,HCMP 636/2022