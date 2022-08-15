公屋租金10月起上調1.17%　住戶每月最高多付66元

香港房屋委員會資助房屋小組委員會今日(15日)按《房屋條例》第16A條，通過2022年公共租住房屋租金檢討結果，並根據《房屋條例》第17條，向公屋租戶提供特別紓困措施。其中，公屋租金將由今年10月1日起上調1.17%，每戶平均每月上調約26港元，租金上調金額介乎5至66港元。房委會會在新租金實施日期前一個月以書面通知所有公屋租戶。此外，小組委員會同時決定根據《房屋條例》第17條，向公屋租戶提供特別紓困措施，寬免公屋租戶在租金調整後首12個月期間每月因租金調整而須繳付的額外租金。

同日，公屋聯會到房委會總部請願，要求房委會檢視由2008年實施至今的租金調整機制。聯會表示，疫情爆發以來房委會先後進行2次的租金檢討，於2020年時按機制須加租9.66%，縱然房委會當時提供2個月免租的安排，以抵銷加租所帶來的經濟壓力，但機制滯後的問題尤為突出，租金寬免只屬權宜的辦法。當香港經濟出現逆轉的情況下，房委會作出加租的決定，既未符合公眾的期望，也與政府推出紓解民困的措施並不相稱；於今年年初爆發第五波疫情，影響各行各業，惟機制未能對此作出兼顧考慮，同樣縱然今次房委會擬加租的同時，提出寬免措施，但實際上公屋居民租金水平的基數是持續上升的。

公屋聯會認為，在租金調整機制本身，期望能作出檢視，當整體香港經濟環境出現短期波動或逆轉時房委會或行政機關能有權力，就租金檢討的幅度，作出適當的討論及判斷，而非機械性地根據方程式作出加與減租的決定，期望房委會予以審慎考慮。經過房委會資助房屋小組討論後，房委會發言人黃碧如表示，《房屋條例》第16A條有訂明房委會需按機制每2年檢討公屋租金1次，並按該次租金檢討中第1和第2期間收入指數的變動調整公屋租金，又指，在討論期間已有考慮未來兩年疫情或其他因素帶來的影響，而且條例第17條亦已賦予房委會足夠權力，可以在適當時間作出寬免全部或部分租金措施，認為已經有足夠彈性，毋須重新審視租金調整機制。