再多4名新冠男患者離世　3死者曾服食抗新冠藥物

本港新冠肺炎疫情持續。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，過去一日再多4名男患者離世，年齡介乎63至91歲，3位未打3針，3名死者有服食不同抗新冠藥物。另外，瑪嘉烈醫院今日(15日)接獲一名兩歲3個月大的男童確診，其呼吸情況惡化出現嘶哮症，需插喉輔助，目前危殆留醫深必治療部，醫護人員密切監察其情況。至於日前呈報屯門醫院5歲9個月大的染疫女童仍然危殆，而其11歲姊姊情況穩定，在同一醫院的兒科病房留醫。

其中較年輕的63歲男死者，上周日(7日)快測染疫，但沒有求醫或服用口服藥紀錄，上周六(13日)檢測無中招，翌日卻因心口痛昏迷，由救護車送北區醫院急症室進行急救恢復心跳，當時由於CT值22.8，即病毒量低，惟在隔離時情況惡化，最後離世。另一名死者為79歲，已打3針，本身有不同長期病，包括糖尿、高血壓、高血脂、冠心病、腦有中風情況，腎功能亦有虧損。他在8月4日經快測確診，到急症室後核酸同樣確診，入院後有處方新冠口服藥，因為年紀大及有不同長期病，至昨日(14日)不治。另外2位死者同樣為91歲男子，亦有不同長期病患。第一人有肺癌，擴散至身體不同部位，但死亡未必跟新冠有關，在善終房過身。第2人亦有長期病患，有糖尿、高血壓、腎功能問題及高血脂，已打兩針，於12日經快測確診，13日入院，情況很快轉差，至昨日過身。

劉又指，今日有230名新增確診病人入院，擔心確診者入院數目上升，特別是小童確診及重症個案增加，對病床及人手帶來壓力，強調非緊急服務會無可避免會進一步受到影響。他形容現時醫管局處於第二階段的病床調配計劃，疫情惡化時會啟動第三階段，屆時有超過2,500至5,000張病床預留予新冠患者。針對幼童確診，他認為主因是社區感染上升，幼童外出受感染，或家人確診後傳染予幼童。