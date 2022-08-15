入境處過去兩周反黑工拘39人　超過一半為非華裔

入境處一直不遺餘力打擊非法勞工，去年11月及12月分別在元朗及葵涌的反黑工行動中，截獲兩名分別35及39歲孟加拉籍男子，當日兩人以不可合法受僱人士身份從事送外賣工作，並從中取酬。上周四（11日）及今日（15日），該兩名孟加拉漢涉嫌干犯《入境條例》38AA條罪行而被檢控，經法庭審訊兩人均被定罪，各被判囚22個月14日，判刑相當重，反映出罪行的嚴重性。

入境處特遣隊指揮官李烱超表示，入境處會繼續主動積極主動跟進調查，背後聘用該些黑工的僱主及中介人，並會向相關平台作出跟進調查。該兩孟加拉漢使用屬於他人的網上外賣平台帳戶接訂及送餐，入境處絕不姑息聘用非法勞工的僱主。供出外賣帳戶的持有人干犯協助及教唆罪行，也會被調查。法例訂明，僱主有責任採取一切可行的措施，確定僱員可以合法受僱。去年入境條例修訂後，聘用不可合法受僱人士的罪行，已被列為可公訴罪行，相關罰則大幅提高，最高刑期由3年增加至10年，罰款亦由35萬港元增至50萬港元。

入境處打擊黑工可以保護香港市民的就業機會，今年雖面對第5波疫情影響，但打擊黑工沒有放軟手腳，由1月至7月底期間，針對黑工巡查近1萬個地點，被捕人士中超過一半為非華裔人士。而在過去兩個星期，入境處進行一連串反黑工行動共拘捕39人，當中20人為非法勞工，7人逾期居留，12人為聘用黑工的港人僱主。27名黑工及逾期居留人士中，有23人為非華裔人士。無論從事或僱用非法勞工皆屬嚴重罪行，市民切勿以身試法，若發現黑工，可向入境處舉報。