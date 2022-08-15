被指於元朗站打人參與暴動　六旬男子受審

元朗於2019年7月21日晚上發生暴動，並一直延續至翌日。1名六旬男子於案發後2年回港時被捕，被指當日以拳頭藤條向人施襲，又指示其他人進入元朗港鐵站月台等。他否認1項暴動罪及1項蓄意傷人罪，這宗區域法院案件今天（15日）移師西九龍法院大樓開審。控方指有片段拍攝到被告當晚在元朗港鐵站的行為，辯方則爭議片段中的男子是否被告本人。

63歲被告程偉明，被控於2019年7月21日，在元朗港鐵站連同其他人參與暴動，及有意圖使他人身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。

控方開案陳詞指，案發當晚7時許，元朗鳳攸北街休憩處有大批穿白衣的人士聚集，有人拍攝到被告為當中一分子，聚集地點背景有「保衞元朗，保衞家園」的標語，有人用擴音器稱「我哋呢一班係元朗嘅志願軍」。約晚上9時，被告從G1出口進入元朗港鐵站，加入其他穿白衣人士，他們一同衝入付費區，以拳頭及藤條對1名穿灰衫的人士施襲，然後手持藤條離開付費區。約晚上11時，被告在非付費區聯同其他穿白衣人士至少2次向其他人施襲，然後進入付費區，招手示意其他白衣人上月台。被告約在當晚11時14分離開元朗站。出入境紀錄顯示被告在案發當日下午3時許入境香港，並於22日凌晨0時11分經落馬洲離港。被告在2020年11月17日被列為通緝人士，至2021年8月12日從內地回港時被截停拘捕。

案件編號：DCCC 5/2022