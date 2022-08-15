環保署半年收117涉堆填區投訴　非本地投訴居多

議員陳月明上月指出，收到過千份深圳市民對港堆填區的意見，稱新界東北堆填區傷害深圳人對港的感情，她其後在上月底會見環境及生態局局長謝展寰時稱，今年分別收到4,000戶羅湖、5,000名打鼓嶺居民投訴堆填區問題。環保團體「綠惜地球」向環保署查詢近年全港堆填區投訴數字，發現當局今年首半年僅收到117宗投訴，當中115宗涉及新界東北堆填區，皆為非本地投訴。

綠惜地球指環保署數據與陳月明所說的投訴數字「大相逕庭」，指若堆填區情況如嚴重，環保署理應收到大量投訴，但署方數字並非如此。身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席的陳月明向東網指，她設立了專線予村民投訴及反映意見，而村民不少為長者，未必會致電環保署。陳月明澄清，打鼓嶺居民投訴數字為5,000人次，「可能係見河水變色報一次；聞都臭味報一次」，但強調有電話及實名登記，亦已轉交多環境及生態局。

根據環保署提供予綠惜地球的數據，近年涉及新界東北堆填區的投訴急增，區域的投訴由2020年的0宗，飆升至2021年的154宗，而本地投訴則由1宗增至15宗。環保署向團體稱，新界堆填區所接收廢物並無異樣，氣象條件亦無明顯變化，未能確認2021年投訴突然激增的主因。