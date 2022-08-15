夫婦涉合力性侵菲傭案　事主否認嫌錢少誣衊被告強姦

男子涉嫌在妻子協助下強姦菲傭案，今天（15日）在高院原訟庭續審。女事主X繼續接受辯方盤問。她坦言女被告是她遇過「最衰」的僱主，形容對方發怒時「好似想食咗我咁」。辯方指，事主對男被告有好感，當晚是自願和他發生性行為。不過，由於遭女被告當場揭發，加上聽聞過往有遭性侵的外傭成功索償數以10萬港元的案例，她嫌完事後只獲150港元太少，因此誣衊夫婦。事主矢口否認上述說法。

案中男被告陳暹德現年48歲，他被控於2018年1月21日，在其洪水橋洪福邨住所內，企圖強姦和強姦女子X。其妻子黎芷珊現年36歲，被控於同日同地非禮X，以及協助教唆陳暹德強姦X。辯方向X指出，女被告常批評她浪費水和電，或經常玩電話，又懶得清潔。X不認同女被告的指控，坦言不明白為何女被告會這樣投訴她。

辯方指出，男被告平日處處維護X，當X被女被告責罵時，他會幫忙調停，說「不要緊」。男被告更曾3次餵她吃東西，其中一次是在元朗，她揹着歲半少主，男被告餵她食麥樂雞；第二次是一家去深圳時，男被告餵她食零食；最後一次是在住所廚房，男被告餵她食豬大腸。X回應說，她和男被告關係正常，但不曾在女被告斥罵時調停，上述3次餵食的說法也非事實。

案件編號：HCCC 134/2020