涉2019年參與非法集結　「爆眼教師」楊子俊認罪　判囚9個月

前拔萃女書院通識教師楊子俊，於2019年「612」衝突中右眼被槍傷。事隔將近3年後，楊被落案控告2項非法集結罪，指他連同其他人一起移動鐵馬堵路，及曾舉起雨傘指向警方，他今（14日）午在東區裁判法院承認兩罪，被判監9個月。

現在報稱商人的32歲被告楊子俊，被控2項參與非法集結罪。控罪指，他於2019年6月12日，在金鐘夏慤道和添華道交界、香港政府總部外；及在夏慤道、添華道及紅棉路交界、中國解放軍駐港部隊大廈外，連同其他人參與非法集結。辯方今天求情時，指被告在案中只是參加者角色，被告明白自由有界限，願意承擔後果，他自案發至今的3年來亦已體驗到後果，包括他個人被「起底」和家人遭電話滋擾，他的右眼亦視力受損，即使在手術後仍留有殘影，而被告原任職名校通識科教師，但因視力受損和希望減少校方輿論壓力，被告主動辭職。辯方又指，被告辭職後經營出版社，以另一方式服務社會，在今年社出版烏克蘭相片集及將收益用作人道救援。

被告今天承認的案情指，2019年6月12日早上約8時，有示威者聚集及佔據夏慤道和添華道、政府終總部外一帶，警方到場佈防，及至早上約10時半，有示威者用鐵馬和鐵通等雜物堵路，有人叫口號「撤回！反送中！」，當時警方防線與示威者相距30至40米，警方發出警告及舉紅旗，要求示威者離開但不成功，及後使用胡椒噴霧。早上近11時，戴眼罩及穿深色衣服的被告站在示威者前線，連同7至8人一起移動鐵馬及移向警方防線方向，其後示威者暴力逐漸升級，有人張開雨傘及衝擊防線，而被告站在上百人當中、舉傘指向警方。下午2時許，警方開始驅散示威者，有示威者向警方投擲硬物，及至4時20分，400至500人集結中國解放軍駐港部隊大廈外，並向警方防線投硬物，被告亦在示威者中，他移動鐵馬、與警方對峙，其後警方施放催淚彈及射中了被告，被告頭戴的黃色頭盔跌落地上。同日約5時，被告在伊利沙伯醫院急症室求診時，其右眼傷勢引起警員懷疑，警員認出被告曾受訪及稱在金鐘被催淚彈射傷右眼，警員拘捕被告，被告在警誡下保持緘默。

案件編號：ESCC 564/2022