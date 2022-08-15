灣仔大埔葵青等5區多地污水帶毒　政府派29萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，西貢、屯門、灣仔、大埔及葵青區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(15日)公布，當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括西貢區的蔚藍灣畔、新寶城、海悅豪園、新都城第1及2期、君傲灣、天晉、天晉II、天晉IIIA、天晉IIIB及海天晉；屯門區的綠怡居、福亨村、屯門新村、翠薈、豫豐花園、順風圍、田景邨、海麗花園、珀御、盈豐園、豐連、海翠花園、邁亞美海灣及慧豐園；灣仔區的香港港安醫院至司徒拔道附近一帶住宅；大埔區的大美督222、大美督村、比華利山別墅、沙欄小築、沙欄村、美督南岸、龍尾村、大埔花園、大埔頭水圍、怡園別墅、石鼓壟、翠樺園、錦山、錦石新村、錦石新村—江庫花園、錦綉台；葵青區的光輝圍附近一帶住宅。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。