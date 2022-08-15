美食博覽最後衝刺　市民疏爽掃平貨　甘旨當前要嚐味

一連5天的美食博覽今日(15日)閉幕，受到新冠肺炎疫情影響，展覽連續2年不設場內飲食，但仍無減入場市民熱情，展覽尾日場內人頭湧湧，不少市民都帶備購物車或旅行箱來「掃平貨」，甚至有人難抵美食誘惑，不惜冒着違反規例的風險，即場偷食。有參展商亦表示銷情較預期好，今年市民消費很「疏爽」。

今日場內人流如鯽，不少攤檔都推出最後優惠吸客，入場人士各個都一抽二褦四圍「搏殺」，更有人斬獲「戰利品」後即場拆包裝試食。手持一堆即食罐頭鮑魚的市民胡女士表示，因為最後一日會有較多優惠，所以選擇今日進場，並花費了2,000多港元，買了海味、麵食及餅乾等，其中瑤柱最貴，共花了200多港元。對於今年不設試食，她認為考慮到衞生問題，所以不試食都無所謂；另一市民張太則購得總值800多港元的食品，她指原本預算花費更多，但由於人流較預期密集，故無意繼續選購，但希望明年美食博覽能夠回復正常准許試食，直言「希望下年乜嘢都開返」。

雞煲品牌創辦人梁小姐指銷售比起預期好，她原先預計生意額會較往年好一倍，結果比起預期更加好。貨品早在昨日(14日)下午售罄，於展覽最後一天改為售賣雞煲券，估計是因為受消費券影響，市民消費很「疏爽」。梁預計下年生意會受通關影響，若港人下年能夠外遊，展覽人流可能較今年少。每年都會參展的酒類飲品代理商負責人何先生指，雖然受到不設試飲影響，但市民都很諒解，願意聽銷售員解說產品。何指展覽整體人流不錯，銷情比起預期中至少高20%，每日生意額都達5位數字以上，往時兩天只需補貨1次，但今次展覽每日至少需補1次貨。