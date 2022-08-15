啟豐二號去年7月中沉沒　保釣委員會稱再出發機會微

曾經前往釣魚島宣示主權的保釣船「啟豐二號」，日前傳出沉沒消息。保釣行動委員會今日（15日）召開記者會，證實停泊在筲箕灣避風塘的「啟豐二號」於去年7月20日沉沒，該會最後決定放棄擁有權，由海事處助為打撈。會方又批評政府多年來嚴密監控，成員之一陳裕南更指政府做法令人心寒及氣憤，又指主席羅堪就被不合法檢控，需負擔逾百萬港元的訟費，最終被頒令破產。

船主兼委員會主席羅堪就表示，去年7月15日接獲通知，指「啟豐二號」出現傾側，及後於5日後沉沒，並要求他們在14日內撈走。他指保釣人士保衞國家民族尊嚴，但政府多年來持續打壓，「講一套做一套，都唔知好嬲定好笑」。他又指自2012年登島後，之後數次登島都被攔截，警方更於2014年於荷蘭購買截船器，其後船隻便告日久失修。他亦指原定在今年5月26日，由政府協助打撈，但最終於同月24日被告知取消，他稱當局亦承認有壓力， 但未透露相關內容。至於相關打撈及維修的費用，該會相信若自行付費需200萬港元。

另一保釣人士指未來再次出發的機會極微，但若有船隻是政府不知道的話，便有機會出發，而由台灣到釣魚台的機會亦不大，因多項活動都被限制。陳裕南則指眾籌機會不大，因「無人願意寫自己個銀行名」，擔心牽涉非法眾籌及「惹事上身」，並指若有船的話會繼續出發。東網記者其後登乘小艇到沉沒位置，並發現該處有浮筒包圍，附近亦有大量船隻停泊。