空少涉違防疫例案　衞生署人員承認「必要活動」無定義

2名國泰前空少涉嫌違反防疫規定外出之案件，今天（15日）下午繼續在東區法院審訊。衞生署總港口衞生主任梁耀康供稱，每當衞生署制定及更改針對機組人員的豁免條件時，運房局會代為通知航空公司，以及解答相關詮釋。梁同意豁免條件複雜且時有更改，衞生署沒有制定清單以列舉何為「必要活動」，只有提供一些例子作參考，以及沒有要求前線人員須在豁免條件出現改變時，提醒機組人員。2名衞生署港口衞生助理作供時，確認曾分別向2名被告發出醫學監測通知書，而署方沒有要求他們須向機組人員解釋該份通知書。

裁判官裁定3罪表證成立後，首被告黃昱龍還擇作供。黃供稱他於國泰擔任機艙服務員逾14年。自前年疫情爆發後，國泰會於機組人員每次出勤前，向他們發布通告及舉行會議，以交代說明回港後須遵守的醫學監測要求。除此之外，一份由國泰發出的電郵文件說明，機組人員在醫學監測的首3天內，如非必要即須待在家中，但沒有說明何為「必要活動」。不過電郵補充，機組人員可以因應精神和身體健康的理由而外出，他們不受禁止去做當時政府已批准的活動，例如在餐廳吃飯；見朋友和接小孩放學等日常活動都是獲准。該電郵唯一列出的禁止事項，就是前往人多擠迫地方。

黃續供稱，他與同事經討論該電郵內容後，認為該電郵已釐清「必要活動」的定義，他自行理解下，認為乘坐公共交通工具、外出吃飯及與朋友聚會等都是許可。黃續指，他於回港當日進行核酸檢測，同晚再自行做快測，由於快測呈陰性及他對於公司指引的理解，故當時他認為前往屯門以探望劉是「肯定係可以做嘅」，並且強調這不是只有他一人得出的理解，是與同事互相討論下所確認。今天黃作供未畢，將於明天（16日）繼續。