長者疫下與社會缺聯繫　調查指年輕港人對年老感悲觀

新冠疫情苦纏香港逾兩年，各年齡層人士皆受其害，當中不少長者更變得社交孤立，與社會之間缺乏聯繫。推動積極樂頤年的社企尊賢會，今日(15日)舉辦全港首個50+人士市集，為「惜學識玩」的長者提供連結社區的平台，分享運動保健方法、生死教育「細藝」和才能等，吸引逾千人到場。而協辦機構創伶滙早前亦就市民對「老」的觀感進行調查，結果顯示60歲以上長者最不怕老，反而較年輕群組對年老感悲觀或將老人與疾病掛鈎。

香港面對人口高齡化，長者照顧長者的情況普遍，安老和照顧者支援兩者密不可分。而創伶滙就在今年早前進行網上問卷調查，訪問市民對「熟齡生活的期望及老齡化信心」的看法，結果顯示有關對老的自我觀感，60歲以上受訪者相對最不怕老，65%長者表示自覺比年齡年輕。8成長者表示隨着年齡增長，「有更大的自由度選擇理想生活方式」，73%人「參與社會或社區更多」，66%受訪者要「找到學習新事物的途徑」，持正向心態的比例遠高於較年輕群組。40至59歲中年受訪者群組中，有7成對年老表示悲觀和擔心，18至39歲年輕人則普遍覺得老人幾乎與衰弱疾病和貧窮畫上等號。

身兼社企創伶滙InnoAge Hub的尊賢會創辦人張瑞霖指，調查結果明顯受社會對老齡化的負面定型影響，與現實中65歲以上人士的精神面貌存有很大差距，強調老友記『惜學』和『識玩』，自然能夠開創超乎想像的精彩人生。他指心境比年齡更重要，社會各界有必要就年老有更多元和開放的想像，摒棄以年齡作為單一的指標，不懼怕老，探索長壽對個人和社會帶來的機遇。