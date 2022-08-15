章魚肉餅半生不熟　外賣落肚連屙兩日　食客大呼中伏

外賣到餐因住「暗藏乾坤」，食壞肚皮！今日(15日)有網民在社交平台上載數張「中伏料理」，其中一碟事主聲稱購自長沙灣某食肆的外賣「章魚肉餅飯」裏，暗藏數塊半生不熟的疑似豬肉，而且相當「蠱惑」地埋藏在表層的熟肉堆中，令事主一時「不虞有詐」誤食生肉，更因此連「痾」兩日，認真「慘情」！事主在網上分享「中招」經歷，稱「番到去食咗三分一先發現啲豬肉係生」，之後即連續兩日腸胃不適，遭此無妄之災，惹來不少網民同情。

涉事食肆疑未有妥善烹熟食物，從事主上傳的相片可見，章魚肉堆中夾有不少半紅半熟的肉塊。而另一張白飯的相片中，亦清晰可見飯上有一片粉嫩淡紅的「生豬肉」，令事生食落先知「中伏」！網民得悉後，不少人直指，「嘩，好生」、「真係好離譜」、「要睇醫生」，亦有疑似「熟客」抨擊涉事餐廳，稱「(涉事食肆)岩岩開okay(不錯)，依家垃圾」、「元州街嗰間愈嚟愈差，嗰啲晚餐難食到呢」，反映事件或非孤例，興許「中伏」者眾矣！

食安中心資訊指，在本地的食物中毒個案中，最常見的成因之一就是生吃食物受污染。由於食物在農場到餐桌的不同階段都可能受致病菌污染，包括「超級細菌」，即對抗菌素產生耐藥性的微生物，因此生產商要多加關注供生吃食物的種植╱養殖環境。舉例來說，蠔屬濾食性動物，牠們在進食時有機會攝取在受污染水中環境的諾如病毒及沙門氏菌。同樣地，在農場，若農地的灌溉水受污染或農夫不注意個人衞生，種植在農地上的蔬菜便可能受沙門氏菌及可致病的大腸桿菌污染。