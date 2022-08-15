呂宋擾動雲團料襲廣東沿岸　天文台：或形成熱帶氣旋

繼「木蘭」上周在距本港約400公里處掠過後，或有熱帶氣旋再臨。天文台今日(15日)表示，在呂宋附近的擾動雲團將會橫過南海北部，並靠近廣東沿岸，預料相關的低壓區明日(16日)開始會為本港帶來更多驟雨，至於會唔會有熱帶氣旋會生成仍存變數，會密切監察南海情況。

天文台表示，曾於天氣隨筆中曾預告8月初會有源自西北太平洋的高空擾動自東向西影響華南沿岸，而該擾動最終在南海東北部發展為熱帶低氣壓，並於本月4日在廣東東部沿岸登陸。今天呂宋附近再次出現類似的擾動雲團，並預料會橫過南海北部，靠近廣東沿岸，月初的故事不排除有機會再次上演。

而據各電腦模式的地面天氣預測圖顯示，明早南海東北部將會有一個與高空擾動相關的低壓區出現，但沒有伴隨緊密閉合等壓線，表示該低壓中心附近屆時的風力仍不太強。而往後的發展則不太一致，最終能否發展至熱帶氣旋目前仍然是未知之數。雖然準確掌握熱帶氣旋強度是電腦模式的一大限制，但按預報員的經驗，倘若南海的西南氣流有所增強的話，該低壓區仍有機會進一步發展。