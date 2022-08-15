Häagen-Dazs回收雪糕　商家賠償打7折　顧客網上申訴得直

Häagen-Dazs雪糕早前接連出事，被食安中心屢揭涉用受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，而被下令回收。距離上次停售時隔一周，昨日(15日)有網民晒出一張Häagen-Dazs官方電郵的回覆截圖，內容為回應事主對於涉事雪糕的退款查詢，其中雪糕商稱會安排兩張價值50港元的現金禮券作為補償，惟該兩張禮券僅可用以購買同一生產商的其餘兩款分別價值89港元及139港元的雪糕或其他指定產品，由於賠償金額比原先購買雪糕價格低，加上事件令顧客增添麻煩、無畏的程序，令事主無奈嘆道，「買Haagen-Dazs畀錢十足，有事就7折賠償，我做錯咗啲乜？」

有網民亦為事主感不值，認為涉事雪糕商誠意欠奉，指「一係你(雪糕商)就齊頭畀百五，一係就直接唔好畀，畀啲唔畀啲真係仲衰過唔畀」，更有人不岔Häagen-Dazs雪糕疑藉「賠償」為名，促銷為實，直斥「(雪糕商)好過去搶」。

不過事隔數一天，事主今日(15日)再貼出一幅Häagen-Dazs最新回覆的截圖，其中稱，「經公司再次審視後，現可安排3張價值50港元的現金禮券作為補償」，且算賠足有「凸」，令貼主「老懷安慰」之餘亦不吝讚道，「(Häagen-Dazs官方)從善如流」，惟最後也不忘加上一句，「若能一開始有這安排更理想」，以「提醒」商家應及早改善有關安排。