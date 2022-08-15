政Whats噏：故宮博物館一票難求　陳家珮促優化買飛安排

西九文化區嘅香港故宮文化博物館喺7月初開館，想睇嘅人好多，但一票難求，好多市民網上搶唔到飛，反而要幫襯旅行社嘅一天團先去到。議員陳家珮（Judy）亦話買飛要經過幾重挑戰，最後都係要幫襯專賣旅遊門票嘅網頁先買到飛，直指依家咁嘅買飛安排欠人情味，唔識用電腦嘅嘅長者更加係望門興嘆，佢話有關方面應該優化下買飛嘅安排。

Judy日前出席一個網上節目，主持人話收到有唔少市民，尤其係老友記嘅投訴，話想去故宮博館睇文物，但一票難求，事關要網上預約，而作業系統嘅介面唔容易操作，佢哋預約唔到，但就見到坊間嘅旅行社或旅遊中介有得買，不過就要報一日遊嘅團。

由於唔少館內文物嘅展覽係有限期，可能好快就會運返北京。Judy話因為議員嘅身份去過故宮博物館兩次，知道要睇晒啲展品都需要頗長嘅時間，而因為屋企人想去睇，佢都試過買飛，都要經過幾重挑戰，最後都係喺旅遊門票嘅網頁買到，嗰次買咗飛就遇到打8號風球，去唔到嘞！

佢話依家買飛嘅安排唔係咁有人情味，譬如喺故宫博物館嘅網站，一定要先登入一個西九文化區嘅帳號，要畀啲資料，可能因為實名登記喇，但奇怪嘅係本身西九文化區又唔使畀名，佢覺得可以做得令人更方便使用。佢又話依家問題出現咗喺官網買唔到飛，令一啲買唔到飛嘅人一定要參加旅行社嘅一天團先去到故官博物館，咁唔係咁理想，因為去到故宮博物館，梗係想慢慢睇，但可以想像參加一天團係點樣嘅，好似趕鴨仔咁，入到故宫只有個幾兩個鐘，睇唔啲乜嘢。雖然明白有啲門票係要分畀旅行社，但啲比例係點呢？呢啲問題必須要多啲向有關方面反映，要優化買飛啲安排。

主持人就話特別係近呢幾年，疫下好多市民留喺香港冇得外遊，博物館係好受市民歡迎嘅去處之一，都係要網上預約，但係咁多博物館冇站通，唔可以一個網站搞掂晒，老人家需要喺唔同嘅網站買飛，又有唔同難度，只能望門興嘆，政府應該優化下。Judy都話始終好多長者未必識得用電腦，亦未必識用網上科技，又唔鍾意求人，唔想煩到啲後生，所以政府都要諗下方法，點樣能夠方便買飛。