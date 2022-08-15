承認2次掌摑僱主1歲女兒　菲傭判監半年

1名菲律賓籍家庭傭工被指掌摑僱主的1歲女嬰後遭僱主發現，早前企圖離港時於香港國際機場被捕。她今天（15日）在東區裁判法院承認2項虐兒罪。主任裁判官嚴舜儀指案件嚴重，被告辜負了女嬰父母對她的信任，惟考慮到被告沒有案底和認罪，最終判處即時監禁6星期。

代號「D.S.M.」的菲律賓籍29歲被告，被控於2022年6月1日及23日，2次在西環屈地街22號屈地大廈某單位，身為對1歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該女童X，其方式相當可能導致該女童X受到不必要的健康損害。

案情指，女童X的父親於2021年4月7日起僱用被告，於2022年6月23日晚上約11時，當X父親翻看家中閉路電視影像，發現當晚約10時許，當X站在嬰兒床上時，被告突然大力用手打向X額頭及導致X跌倒在床上。X父親翌日與被告對質，被告否認，而X父親則解僱被告，及要求被告離開。X家人其後報警，而X母親帶X到瑪麗醫院檢查後，沒有發現傷勢。X父親事後繼續翻看閉路電視，並發現於同年6月1日，被告在客廳餵X飲水時，X曾數次拍向被告臉部，被告其後掌摑X左臉及扭X的左耳，X隨即哭泣。同年7月1日，被告在香港國際機場被捕，及後在警誡錄影會面時，被告初時否認在6月23日有襲擊X，及後承認在6月1日，她因為X多次拍她的臉，一時失控而掌摑X和扭X耳朵。

案件編號：ESCC 1163/2022