增7宗輸入個案　金寶來酒店員工確診　部分住客延長隔離

澳門新冠疫情逐步緩和，惟每日仍有輸入個案入境。感染應變協調中心今日(15日)公布，過去一天共新增7宗輸入個案，包括4男3女，最年輕只得8歲。另外，用作醫學觀察酒店的金寶來酒店，今日有1名受閉環管理的工作人員確診，當局隨即要求進行防範性措施，部分在該酒店接受醫學觀察人士的需延長隔離至本周六(20日)。

7名輸入個案患者年齡介乎8至63歲，分別由葡萄牙、加拿大、法國、馬來西亞、香港及台灣地區入境，他們均否認既往感染史，列為無症狀感染者，並已被送往指定地點隔離。另考慮到曾確診士人於感染7天後的傳染性不高，衛生局今作出公告，由明日(16日)凌晨零時起，曾染疫未超過兩個月的人士，入境時毋須出示14天之前的相隔至少24小時連續3次核酸檢測無感染證明。

金寶來酒店方面，確診者為24歲男員工，中心強調在醫學觀察酒店工作的人員有較高感染風險，衛生局已制訂一系列指引，並要求監管機構和酒店管理實體落實執行。當中醫學觀察酒店高風險工作人員必須至少每2天接受1次核酸檢測，當發現該例員工個案後，已立即將其接觸者隔離，並通報旅遊局，要求酒店員工加強落實執行各項防疫措施。