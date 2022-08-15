多65廈納強檢　將軍澳9屋苑上榜　涉彩明苑及安寧花園

再增65幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於洪水橋洪福邨重開流動採樣站，位於馬灣珀麗灣的流動採樣站將改設於第28座對出空地。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.將軍澳安寧花園6座

2.天水圍天盛苑盛匯閣

3.天水圍天盛苑盛志閣

4.上水彩園邨彩華樓(1,2及3座)

5.沙田水泉澳邨明泉樓

6.將軍澳彩明苑彩松閣

7.上水彩園邨彩珠樓

8.將軍澳天晉II月鑽天(2A及2B座)

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔太和邨福和樓

2.大埔太和邨新和樓

3.大圍顯徑邨顯祐樓

4.屯門良景邨良華樓

5.油塘鯉魚門邨鯉生樓

6.天水圍天盛苑盛賢閣

7.元朗洪福邨洪昌樓

8.青衣海欣花園2座

9.觀塘順安邨安頌樓

10.觀塘月華街36號觀塘大廈

11.沙田康林苑海泓閣

12.元朗洪福邨洪歡樓

13.牛頭角彩德邨彩誠樓

14.元朗朗屏邨喜屏樓

15.屯門建生邨康生樓

16.東涌滿東邨滿康樓

17.上水太平邨平治樓

18.屯門湖景邨湖碧樓

19.鴨脷洲利東邨東昇樓

20.柴灣富怡花園4座

21.藍田碧雲道225號康盈苑

22.沙田禾輋邨豐和樓

23.馬灣珀麗灣28座

24.屯門叠茵庭6座

25.大埔太湖花園12座

26.粉嶺華明邨頌明樓

27.秀茂坪寶達邨達康樓

28.青衣青衣邨宜逸樓

29.粉嶺欣盛苑欣耀閣

30.葵涌石籬二邨石華樓

31.馬鞍山頌安邨頌群樓

32.屯門兆山苑葵景閣

33.牛頭角彩霞邨彩月樓

34.九龍灣德福花園S1座

35.將軍澳富康花園1座

36.將軍澳維景灣畔2座

37.慈雲山慈正邨正泰樓

38.筲箕灣東駿苑金駿閣

39.九龍城德朗邨德珮樓

40.柴灣小西灣邨瑞隆樓

41.油塘鯉魚門邨鯉隆樓

42.將軍澳翠林邨雅林樓

43.沙田沙角邨銀鷗樓C座

44.將軍澳寶林邨寶勤樓

45.黃大仙翠竹花園8座

46.石硤尾白田邨健田樓

47.馬鞍山雅景臺3座

48.馬鞍山錦豐苑錦薇閣

49.馬鞍山利安邨利華樓

50.將軍澳厚德邨德富樓

51.藍田興田邨恩田樓

52.長沙灣昇悅居3座

53.屯門大興邨興平樓

54.天水圍天頌苑頌恩閣

55.天水圍天富苑齊富閣

56.將軍澳將軍澳中心6座

57.鰂魚涌英皇道995號寶利大廈