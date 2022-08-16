經營不善　國泰首6個月蝕逾49億元

國泰航空經營不善，疫下長期蝕錢。就國泰上周公布，今年上半年虧損49.99億元，過去兩年半累計已蝕329.98億元之多，金額已超過政府疫下注資273億元公帑。國泰目前拖欠政府11.7億元股息，償還無期，有學者及議員頻批評，港府的偏袒優待，助長國泰獨大及壟斷，認為有必要開放本地航空市場，提高競爭。

國泰中期業績顯示，今年上半年大幅虧損49.99億元，較去年同期虧損75.65億元少，每股虧損82.3仙，不派息。國泰將虧損歸咎於與疫情相關的旅遊限制和檢疫要求，令客運業務的運作嚴重受限。期內可載客量減少26.6%；可用貨物噸千米數減少31%，整體載貨噸數減少4%至52.6萬噸。旗下廉航香港快運於同期亦錄得8.24億元虧損。

隨着本港近日放寬抵港檢疫限制，國泰展望今年底逐步將可載客量及可載貨量，分別增至疫情前水平的四分之一及65%。

有學者批評，港府向來偏袒國泰，包括疫下注資273億元公帑，以致國泰獨大，壟斷市場。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，國泰港龍航空停運而向政府交還的46條航線航權，應交由其他航空公司營運，開放本地航空市場。議員楊永杰亦指，國泰至今拖欠政府11.7億元股息，證明政府信錯人。政府一直助長國泰壟斷市場，斥當局眼光短淺，拒絕開放航空市場，「搞到畀國泰捏住條頸，人哋唔還錢，政府亦奈佢唔何」，就此促增設懲罰機制。