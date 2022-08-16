演藝學院辦舞蹈體驗班　助柏金遜症患者改善身心健康

香港演藝學院演藝學院舞蹈學院獲香港賽馬會慈善信託基金贊助，推出為期3年的賽馬會「觸動」舞蹈計劃。該計劃專為柏金遜症患者以及其他不同年齡和身份的參加者而設，定期於畫廊、博物館和表演場地等藝術空間提供創意舞蹈體驗，首期「觸動」舞蹈課將於今年9月底在中環大館舉行，費用全免。

「觸動」舞蹈課是以意大利巴薩諾德爾格拉帕市政府及其當代表演藝術中心，於2013年推行的「Dance Well」舞蹈計劃為藍本，這套方法其後擴展至意大利其他城市，以及日本東京、京都和金澤等地。演藝學院會邀請本地舞蹈藝術家合作，為大眾帶來無障礙的創意舞蹈體驗。「Dance Well」已納入世界衞生組織2019年的報告中，證明舞蹈可以促進身心健康，亦能與傳統職業治療互相補足，促進柏金遜症患者以創意方法去回應自身的特定症狀。

導師團隊由來自不同舞蹈風格，資歷豐富的舞蹈藝術家組成。無論是柏金遜症病人、病人親友和照顧者，以至任何身份和年齡的公眾人士，均可免費參加「觸動」舞蹈課。首期課堂將於今年9月30日至11月25日期間的指定星期三、五早上，在大館賽馬會藝方舉行；次期課堂則於今年11月9日至12月30日的指定星期一、三、五早上，在戲曲中心排演室舉行。持續參與「觸動」舞蹈課可改善節奏感、平衡感和動作感；培養創意，發展新的表達方式和意念；增強自主權，提升生活質素；拓展人際關係，消除柏金遜症帶來的孤立感。演藝學院舞蹈學院將帶領「觸動」的研究項目，以評估舞蹈如何為香港柏金遜症患者的身體機能、心理上及社交上的健康狀態帶來影響。