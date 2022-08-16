新冠誘發嘶哮症　呼吸不順幼兒高危　專家促家長留神

醫管局公布，瑪嘉烈醫院錄得1宗兒童危殆個案，涉及2歲3個月大男童，上周五(12日)出現發燒及感冒病徵，前晚(14日)至昨日凌晨呼吸不足及喘鳴，其後驗出確診新冠，由於呼吸困難持續惡化，且出現嘶吼症，政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早(16日)在電台節目表示，幼童氣管本身已較窄，發炎下令氣管更窄，吸氣時氣管因柔軟而塌下，導致發出嘶哮聲。院方為患者提供氧氣治療，並透過俗稱「貓鬚」的輸氧管，以及面罩輸氧，但早前現嘶哮症的確診男童神志未見好轉，甚至轉差，需處方類固醇及氣管擴張藥物。

問及兒童出現嘶哮症的成因，劉宇隆相信涉及個人化原因，最有效的避免方法是打疫苗，若家長應留意小朋友出現呼吸不順等情況，就應盡快求醫。劉宇隆提醒，香港醫療系統未必可以應付這類重症個案，提醒家長，即使患者接受足夠治療，百分百復原的機會仍較低，或出現大量後遺症。

港府早前公布，逾3,000名6個月至3歲的小朋友曾接種疫苗，劉宇隆表示，按現時速度至年底約錄得4成幼童打針，近日公院錄得兩名確診病童病情嚴重，中招兒童有機會出現重症及後遺症，建議家長帶小朋友接種疫苗，期望年底接種率達至5成至6成。