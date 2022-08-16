大陸制裁蘇貞昌等人　禁赴陸港澳

中共中央台辦發言人周二（16日）宣布，對列入清單的一批「台獨」頑固分子等多人實施制裁，包括台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外長吳釗燮、台駐美代表蕭美琴等，禁止他們進入大陸和香港、澳門特別行政區並限制相關合作。

發言人宣布，蕭美琴、台安全會議秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副秘書長林飛帆、立委柯建銘、陳椒華、王定宇等為列入清單的「台獨」頑固分子，對他們及已公布的蘇貞昌、游錫堃和吳釗燮採取懲戒措施。當中包括禁止其本人及家屬進入陸港澳，限制其關聯機構與大陸有關組織和個人合作，不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，另採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責。游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長亦受到制裁，禁止進入陸港澳。

發言人指出，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，批評少數「台獨」頑固分子極力勾連外部勢力謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，在美國眾議院議長佩洛西訪台期間表現尤為惡劣。陸方強調，絕不容忍任何分裂國家的行徑，現在公布的「台獨」頑固分子名單不是清單的全部，希望台灣民眾認清極少數「台獨」分裂分子的害台本性，與他們劃清界線並堅決抵制。