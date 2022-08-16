國泰前空少否認違檢疫指引　稱獲另一被告勸解　外出送禮致謝

去年底有國泰機組人員依仗返港免檢疫的特權外出，導致變種病毒入關並於社區擴散，引爆本港第5波新冠肺炎疫情。事後2名前國泰機艙服務員被控3項「作為一個須遵照醫學監察規定的人沒有遵照衞生主任所指明的條件」罪。案件今(16日)在東區裁判法院續審，被告供稱，國泰表示可因應心理及身理健康的理由而外出。他認為探望朋友是有關身心健康的事，並訴苦國泰自疫情爆發後開始裁員，他經歷情緒低落，幸得到案中另一被告的勸解，故他十分感激對方，才趁外出買外賣時順便送禮物給對方。

2名被告依次為45歲黃昱龍及44歲劉諾宏、均報稱無業，其中黃為馬來西亞籍華裔。他們共被控3項「作為一個須遵照醫學監察規定的人沒有遵照衞生主任所指明的條件」罪。控罪指黃於或約於2021年12月25日，作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衞生主任在12月24日的醫學監察通知書中所指明的條件，據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。劉則被控分別於或約於2021年12月25日及27日，作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衞生主任在12月25日的醫學監察通知書中所指明的條件，據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

黃昱龍繼續自辯，他同意能夠閱讀和理解由國泰公布的英文內部指引。他堅稱已清楚明白國泰指引的內容，當時不認為自己有違反相關指引，但是同意最終國泰是以他違反相關指引而解僱他。控方質疑黃於案發時知道本港疫情放緩，因而在接受醫學監測期間放鬆警戒，黃對此否認。

案件編號：ESCC 288/2022