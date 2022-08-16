逾4萬名留學新生抵港開學　議員倡增加來港易名額

新學年將至，有議員今晨(16日)出席電台節目時表示，收到8大校長會反映，本港2022/23學年的海外及內地留學新生人數將有4萬人，當中大部分學生來港時遇到困難，包括未能預約檢疫酒店或「來港易」計劃等。他建議港府調整有關計劃的適用範圍、增加名額至與「回港易」計劃相若，以及啟用現時閒置的隔離設施，讓抵港留學生接受隔離。

議員周文港指，早前接獲8大校長會反映，2022/23學年將有逾4萬名來自境外的新生來港留學，有約3萬人為內地生，另外1.2萬人為海外學生，其中相當一部分人來港出現困難。他續稱，現時「來港易」計劃下，非本地居民如在入境香港當天或之前14天不曾到訪香港、廣東省或澳門以外的其他地區及風險地區，可以在網上預約後，經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸免檢疫來港，惟兩個陸路口岸的每日名額分別僅有1,000人。他建議政府考慮增加有關計劃的名額至與「回港易」計劃看齊，即兩個口岸分別增至3,000及2,000人，而且可調整計劃的適用範圍，只要申請人從內地低風險地區來港即可申請。

此外，他指「3+4」措施實施後，本港檢疫酒店的流轉率快，但其佔用率沒有減少，加上近日出入境人數增加，留學生預約檢疫酒店會有困難。周建議港府啟用現時處於閒置狀態的新田及港珠澳大橋香港口岸人工島隔離設施，讓抵港留學生在該處接受隔離，短暫解決他們的需求，亦能避免加重檢疫酒店房間供應的負擔。