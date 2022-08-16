濕地緩衝區1年9宗改劃申請　環團憂日後政府重新劃界損生態

政府近年為覓地建屋，有意調整濕地緩衝區的規劃政策。有環保團體翻查過去1年接獲濕地緩衝區的申請項目，發現自發展局去年8月提出研究放寬后海灣一帶濕地緩衝區的地積比後，城市規劃委員會在過去1年接獲在濕地緩衝區的申請項目中，有9宗建議的地積比都較原有申請為高，最多高出近20倍，且項目大多為私樓。環保團體擔心，若未來政府調整濕地緩衝區規劃政策，或會剔走部分保育區域，令發展商可大力發展后海灣濕地緩衝區。

政府早於去年8月曾稱將研究放寬濕地緩衝區的地積比，直至去年10月的《施政報告》中則明確表示將收回數百公頃私人擁有的濕地和魚塘，整合及提升管理作2,000公頃的濕地保育區；不過今年7月環境及生態局長謝展寰則稱，北部都會區內的濕地保育區和緩衝區界線將來有可能重劃。政府研究重劃濕地界線雖未有結果，但由於早在去年放出調整規劃意向的風聲，發展商便向城規會申請在濕地緩衝區增加建屋量。根據長春社翻查過去10年在后海灣地區的發展項目，共涉及30宗申請，其中18宗獲批，餘下10宗正處理，2宗被否決。

上述10宗正在處理的申請中，有9宗是在發展局去年8月提出研究放寬濕地緩衝區的地積比後提出，地積比由原來的0.2至0.4倍，大增至1.2至4.14倍；其中一宗位於元朗南生圍蠔洲路的申請，更由原有申請提出地積比的0.2大增至2.15至4.14不等，擬建9幢大廈，預計可容納人口約1萬，屆時人口將大增。長春社公共事務經理吳希文表示，在政府提出有意調整濕地緩衝區的規劃政策後，發展商申請數已有所增加，擔心若未來政府剔走部分保育區域，供發展商發展，將會加大后海灣濕地緩衝區的發展，令該地方的生態保育情況雪上加霜。