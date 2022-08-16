雙程證漢1月九龍城連環傷人　將轉介區院受審

本年1月2日九龍城發生連環傷人案，1名內地男子涉於南角道搶女途人手機，然後逃至衙前塱道1間牛肉檔時，再涉取去1把牛肉刀揮舞，並用刀柄扑毀途經私家車的車窗，更疑拳打車主。警方最終在1幢唐樓賓館內拘捕該內地男，並發現他涉嫌打傷賓館男負責人，及試圖焚燒床單。涉案內地男現被控搶劫、傷人、刑毀及縱火等11罪。案件今天（16日）在九龍城裁判法院再訊，被告暫毋須答辯，控方擬申請將案件轉介區域法院處理。署理主任裁判官黃雅茵把案件押後至10月25日再訊，以待控方準備轉介文件，被告須於候訊期間還押懲教署看管。

持雙程證來港的36歲被告馮錦明，現被控1項搶劫、2項襲擊致造成身體傷害、3項刑事損壞、1項偷竊、2項傷人及2項縱火罪。控罪指，被告於2022年1月2日在九龍城南角道與賈炳達道交界，搶去1名女子1部iPhone 11手提電話；損壞該女子的眼鏡；及於同地襲擊1名男子，對該男子造成身體傷害。被告另被控同日在衙前塱道非法及惡意傷害上述女子；及偷竊1把39厘米長的牛肉刀；及在侯王道與衙前圍道損壞一輛私家車的前擋風玻璃；他亦被控於同地襲擊車主致對方身體受傷。

縱火罪則指被告同日於太子道西一單位用火損壞一把傘及兩對鞋；及於同一幢樓宇另一間用作賓館單位，用火損壞一套床單，及在賓館內非法及惡意襲擊一名男子；及於同地損壞一個垃圾桶。

案件編號：KCCC 34/2022