無牌骨場賣淫案續審　辯方擬下午傳召蔡展鵬作供

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑去年3月光顧無牌按摩院。事後1男3女被控經營賣淫場所及無牌按摩院等罪。案件今日（15日）在東區裁判法院續審，控方舉證完畢，裁判官溫紹明裁定案件表面證供成立。之後各被告均決定不作供，但有被告就擬於今午傳召蔡展鵬作供。

案中被告依次為李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上址管理賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。

控方今早傳召鄒錦沛博士、以專家證人身份作供，解釋手機應用程式Telegram的運作模式。控方舉證完畢後，裁判官裁定案件表證成立。李亦晴、元秋香及張明芳不出庭作供，亦不打算傳召任何辯方證人，而胡炳雄亦不作供，但擬於今午傳召蔡展鵬，作為辯方證人作供。

案件編號：ESCC 1161/2021