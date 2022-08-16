「3+4」迄今2.4萬人抵港　周日單日破7000入境人次　創近期新高

港府於上周五(12日)放寬自海外及台灣抵港人士的入境檢疫安排至「3+4」，訪港旅客數字明顯有所增長，本周日(14日)的出入境人數更創近期新高。根據入境處的統計數字，在入境人次方面，本月上旬經香港國際機場抵港的人數維持在每日3,000至5,000多人，只有8月7日一度突破6,000人。放寬檢疫安排後，過去4日(12日至15日)約2.4萬人經機場入境，當中約1.77萬人是香港居民、另有約5,100名內地訪客。

在「3+4」措施實施後，入境人數隨即有明顯上升，首日共有6,157人經機場抵港，其中香港居民佔4,351人，內地旅客則有1,516人，其餘290人來自其他國家或地區；直至本周日，經機場入境的人次更升至7,428人，香港居民及內地訪客分別有5,840及1,264人。經計算，新檢疫措施實施後(12日至15日)的機場入境平均人數約有6,000人，而8月1日至11日、相關措施未實施時，則約有4,900人入境，相差約1,100人。

另外，經機場出境人數亦有上升趨勢，除了8月7日有5,226人外，8月首11日的出境人數維持3,000多至5,000人之間；至有關措施實行首日，便有5,416名人士出境，本周日更升至5,695人。