牛頭角非法集結罪成　女生上訴求推翻定罪

2019年10月13日，港鐵牛頭角站外有反《禁蒙面法》示威，有5名青少年被捕，其中1名女學生經審訊後被裁定非法集結及違反《禁蒙面法》罪成，被判監4個月。她不服定罪，今天（16日）向高院原訟庭上訴，指控罪所指的案發現場並無非法集結，故上訴人在現場亦無違法。法官黃崇厚聽取陳詞後，押後至10月31日頒布書面裁決。

本案上訴人吳欣庭現年23歲，案發時為商業數據分析碩士學生。她被控於2019年10月13日，在牛頭角港鐵站外參與非法集結，及在非法集結中使用蒙面物品。她早前已服完4個月刑期。

上訴人的代表律師陳詞指，控罪所指上訴人當時身處的地點，實為牛頭角港鐵站對出的玉蓮臺中庭位置，而當時港鐵站對出馬路確有非法集結發生，玉蓮臺卻相對平靜，當時人群主要是被警方驅散時為躲避及匿藏而進入該處，該處並無發生毀壞財物等事件。律師又指，無證據顯示上訴人有參與馬路的非法集結，當時她是因被指參與了觀塘區壞疑非法集結事件，為躲藏而進入玉蓮臺中庭。控方則指該處一帶一直有非法集結發生，並不可能該些人士在進入中庭後，非法集結便停止。而且片段顯示在中庭的市民亦曾出現驚慌的表情，加上上訴人的衣着及裝備等，都足以證明她有參與非法集結及觸犯了《禁蒙面法》。

案件編號：HCMA 405/2021