地盤工涉姦新識婦人案　事主認與被告傳訊息談情說性

地盤工涉嫌強姦相識僅5日的已婚婦人案今天（16日）在高院續審。女事主接受盤問時承認，2人未見面已開始談感情和緣分，結識第3日便講性行為，期間她曾說「3個月啦，順其自然」。被告及後多番示愛，傳訊息說時刻想着她，問「怎麼我現在滿腦子都是你，怎麼辦」，更說要搬屋到她家附近，目的是「距離你近一步」。事主坦然知道被告想發展關係，但沒想到會發展得如此急。

現年40歲被告李景豪，被控於2020年11月30日，在新界打鼓嶺某單位強姦女子X。X現年41歲，案發時與13歲兒子同住案發單位。X供稱，她在11月25日認識被告，在2人見面前，被告已經開始說「住到一起，才能交流感情」、「看我們有沒有緣分哦」。翌日被告到訪她的住所，言談間被告提及尚未有小孩，希望找人幫他生孩子。她同意當晚彼此聊得開心。

X稱，被告在11月27日再次造訪，期間被告向她表白，坦言喜歡她，又問「幾時畀佢」。她知道被告意思是發生性行為。她答「睇你表現」，並表示「3個月啦，順其自然」。事後，2人繼續透過訊息交流，有次被告見她良久沒回應，問她「怎麼不理我」，她解釋「呢度信號一般般，所以就麻煩一點」，被告回覆「還以為你不理我，讓我擔心」，又說「現在一天到晚24個小時都想着你」。

案件編號：HCCC 202/2021