小天瑜愛聽音樂　眼睛移動較頻密　父親肯定女兒對外界刺激有反應

7歲女童周天瑜命途多舛，於2018年罹患橫紋肌肉瘤後再歷醫療事故，淪為「植物人」，事故至今已逾兩載，小天瑜父親於社交平台上分享小天瑜近況，指早前收到紅十字會醫院學校的成績報告，他看了後更加肯定，小天瑜對外界的刺激有很多反應。報告上提及小天瑜喜歡聽音樂，對聽故事感興趣，惟集中時間較短。父親表示等她回家後，每天都要給她唱歌講故事！

小天瑜除了在醫院留醫，亦會上課學習。課堂上宅師會播兒歌，例如《左右歌》、《搭巴士》等，亦會做一些簡單活動，包括拍手掌及玩手鈴等。老師指每當播放音樂時，即使小天瑜睡著了，也會張開眼睛，眼睛移動較頻密。當老師輕扶她手臂玩樂器時，她初時表現緊張，手臂會震動，後來心情漸漸平復。老師朗讀故事時，小天瑜會張開眼睛，對繪本特別有興趣，但是她的集中力時間較短，需要老師調節故事內容，以配合她的反應。

報告上亦有提及老師對小天瑜學習上的建議，可以多播放音樂，特別是與數學有關的兒歌，聆聽音樂的同時，增加知識。另外，為提升小天瑜的專注力，可用布偶配合故事朗讀。