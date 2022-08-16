質疑新冠死亡數字計算不合理　礙精準評估　梁栢賢促檢討

本港第5波疫情持續，每天相繼有新冠疫患在公立醫院離世。醫院管理局前行政總裁梁栢賢今日(16日)在社交平台上發文表示，現時衞生署用28日內曾確診新冠病毒，包括康復者而死亡的人士，計算在新冠死亡數字內，認為這個計算方法並沒有科學理據支持，亦沒有其他地區或國家使用，形容為「並不合理」，有礙疫情精準評估，應重新檢討。

梁栢賢解釋，現時流行病毒株Omicron的發病潛伏期，已比先前幾波的病毒株為短，因此已接種疫苗的人士，康復時間都比較快，大多數確診患者在第7至10日已康復，若18日後因其他病患死亡，而被納入新冠病毒死亡個案數字，將是不合理。他又表示，現時Omicron亞型變種株BA.4及BA.5，確診人數比率增加，料每日呈報4,000至5,000宗確診數字，會持續一段時期；加上很多個案都是重複感染，比先前估計持續一兩個星期為長，但相信在夏季不會大幅飆升。

接種疫苗方面，他指出近日政府已經推出6個月至3歲幼童新冠疫苗注射計劃，並再次呼籲長者及兒童應該盡快接種疫苗，以防感染後患上嚴重併發症。