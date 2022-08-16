觀塘區擬試行自動交通執法系統　打擊雙黃線違例停泊車

觀塘商貿區交通長期擠塞，尤其是開源道近觀塘道迴旋處一帶，經常有車輛在雙黃線禁區違例停車或上落客。為加強執法，運輸署擬在該區推出為期6個月的自動交通執法系統試驗計劃，透過與科研機構研發的新系統，自動偵側及記錄車輛停泊情況。該署預計，該系統安裝工程可於今年11月完成，並正計劃在皇后大道中進行同樣試驗，運輸署指將另行諮詢中西區議會。

據運輸署向區議會提交文件顯示，建議在開源道近觀塘道迴旋處試驗該系統，以測試在相關路段對違反「不准停車」限制進行交通執法的技術。系統將在測試路段的路燈燈柱上，安裝閉路電視，以拍攝交通情況，透過人工智能實時分析車輛動態以識別交通違例情況，再配合自動車牌識別技術掌握違例車輛的車牌號碼。系統會將相關違例資料及證據輸出，方便日後的執法行動。

就市民關注的私隱問題，署方指，攝錄機鏡頭會被調校至覆蓋相關路面，只能識別車牌，沒有人面辨識功能。若無偵測到任何違例事項，相關的影像片段會即時在伺服器內刪除，只有記錄到違例事項的片段才會輸出。測試期間，署方會於合適地點設置告示，而所獲取的數據和資料只會用作訓練、調校及完善裝置的人工智能系統及進行模擬自動操作以測試成效。