涉虛報職業薪金呃貸款共1300萬　4申請人遭廉署起訴

廉政公署今日(16日)分案起訴4名按揭貸款申請人，控告他們涉嫌虛報職業及薪金，詐騙一間財務公司向他們批出貸款共約1,300萬港元。各人已獲准保釋，以待本周四(18日)在東區裁判法院答辯。

4名被告均為按揭貸款申請人，分別為張良、彭雪燕、楊佩紅及司徒強生(49歲至57歲)，被控共5項欺詐罪罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。首三宗涉及張良、彭雪燕及楊佩紅的案件被指發生於2018年6月至2019年1月，3人當時透過2間財務中介公司向華僑永亨信用財務有限公司申請按揭貸款。有關控罪指3人涉嫌各自與其他人士一同向永亨財務偽稱，她們分別是一間公司和一間教育中心的高級經理，以及一間物流公司的經理，月薪由8.5萬至15萬港元不等，並意圖詐騙而誘使永亨財務批出3筆由170萬至約380萬港元的按揭貸款，而導致她們獲得利益或永亨財務蒙受不利。

司徒強生的案件被指發生於2018年5月至8月，當時他為其父親所持有的一個物業透過另外一間財務中介公司，先後向永亨財務申請按揭貸款和裝修貸款。該兩項控罪指司徒強生涉嫌與其他人士，一同向永亨財務偽稱他是一間工程公司的工程總監，月薪逾20萬港元，並意圖詐騙而誘使永亨財務向他批出310萬港元的按揭貸款及80萬港元的裝修貸款，而導致他獲得利益或永亨財務蒙受不利。